Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
«Факел» совершил рекордную продажу в истории клуба
«Факел» установит трансферный рекорд, продав Маркова «Уралу»
Экс-спартаковец Ломовицкий сменил клуб
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
«Факел» объявил о двух трансферах