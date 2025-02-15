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Динамо - Локомотив: онлайн-трансляция 15 февраля 2025

Динамо
15.02.2025, суббота, 11:00
Товарищеские матчи
- : -
Не начался
Локомотив
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Динамо - Локомотив
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Динамо
Локомотив
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
9 февраля, 20:55
3
Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе
9 февраля, 19:29
2
Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул
9 февраля, 18:40
1
Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»
9 февраля, 16:30
2
Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»
9 февраля, 15:47
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
9 февраля, 20:55
3
Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул
9 февраля, 18:40
1
Бубнов проанализировал матч «Динамо» – «Спартак»
9 февраля, 12:48
3
Судьи на «Спартак» – «Зенит» и другие матчи Зимнего кубка РПЛ
9 февраля, 10:23
7
Стало известно, после какого года Тюкавин уедет играть в Саудовскую Аравию
8 февраля, 20:37
4
Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе
9 февраля, 19:29
2
Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»
9 февраля, 16:30
2
Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»
9 февраля, 15:47
Семин назвал сильнейшего игрока в истории РПЛ
9 февраля, 00:14
10
Раков из «Локомотива» сделал выбор между Роналду и Месси
8 февраля, 15:30
3
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Динамо
- : -
15.02.2025
Локомотив
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ЦСКА
- : -
17.02.2025
Факел
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Ростов
- : -
18.02.2025
Акрон
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- : -
18.02.2025
Урал
Товарищеские матчи
Спартак
- : -
20.02.2025
Торпедо
Товарищеские матчи
Динамо
- : -
15.02.2025
Локомотив
Товарищеские матчи
ЦСКА
- : -
17.02.2025
Факел
Товарищеские матчи
Ростов
- : -
18.02.2025
Акрон
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Локомотив
- : -
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20.02.2025
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Локомотив
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2025
Урарту
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 3
27.01.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 3
27.01.2025
Динамо
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2025
Урарту
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Товарищеские матчи,
Локомотив
0 : 1
24.01.2025
Ульсан Хендэ
Товарищеские матчи,
Локомотив
1 : 0
20.01.2025
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