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Локомотив - Урарту: обзор матча 08 февраля 2025

Локомотив
08.02.2025, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
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Урарту
Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе
9 февраля, 19:29
2
Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»
9 февраля, 16:30
2
Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»
9 февраля, 15:47
Семин назвал сильнейшего игрока в истории РПЛ
9 февраля, 00:14
10
Раков из «Локомотива» сделал выбор между Роналду и Месси
8 февраля, 15:30
3
Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе
9 февраля, 19:29
2
Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»
9 февраля, 16:30
2
Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»
9 февраля, 15:47
Семин назвал сильнейшего игрока в истории РПЛ
9 февраля, 00:14
10
Раков из «Локомотива» сделал выбор между Роналду и Месси
8 февраля, 15:30
3
Экс-президент «Спартака» оценил переход Игнатьева в алжирскую «Кабилию»
8 февраля, 09:18
2
Игнатьев не хотел переходить в алжирский клуб: «Вроде бы там классно, но желания нет»
7 февраля, 18:33
3
Мостовой назвал ключевой фактор перехода Игнатьева в алжирский клуб
7 февраля, 10:50
1
Селюк – об Игнатьеве в Алжире: «Как минимум он там бросит пить»
7 февраля, 08:30
2
Иван Игнатьев сменил армянский клуб на африканский
6 февраля, 09:15
16
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- : -
20.02.2025
Торпедо
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Динамо
- : -
15.02.2025
Локомотив
Товарищеские матчи
ЦСКА
- : -
17.02.2025
Факел
Товарищеские матчи
Ростов
- : -
18.02.2025
Акрон
Товарищеские матчи
Локомотив
- : -
18.02.2025
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08.02.2025
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Локомотив
2 : 0
04.02.2025
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Локомотив
0 : 1
24.01.2025
Ульсан Хендэ
Товарищеские матчи,
Локомотив
1 : 0
20.01.2025
Шанхай Порт
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2025
Урарту
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Товарищеские матчи,
Локомотив
0 : 1
24.01.2025
Ульсан Хендэ
Товарищеские матчи,
Локомотив
1 : 0
20.01.2025
Шанхай Порт
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2025
Урарту
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