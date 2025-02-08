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Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе
Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»
Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»
Семин назвал сильнейшего игрока в истории РПЛ
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