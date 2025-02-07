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ЦСКА - Циндао Вест Кост: обзор матча 07 февраля 2025

ЦСКА
07.02.2025, пятница, 16:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
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Циндао Вест Кост
3' К. Глебов
28' Р. Жемалетдинов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол ЦСКА - Циндао Вест Кост
Завершен
Замена
Матвей Кисляк ️️️️➡️️ Милан Гайич
83'
Замена
Александр Вакулич ️️️️➡️️ Аббосбек Файзуллаев
77'
Замена
Михаил Рядно ️️️️➡️️ Данил Круговой
77'
Замена
Артем Сериков ️️️️➡️️ Рифат Жемалетдинов
63'
Замена
Артем Шуманский ️️️️➡️️ Кирилл Глебов
46'
Замена
Артём Бандикян ️️️️➡️️ Кристиян Бистрович
46'
ГОЛ! 2:0! Рифат Жемалетдинов
28'
ГОЛ! 1:0! Кирилл Глебов
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Максим Мухин
ОП
25
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
9
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ЦСКА
14
Артем Сериков
ПВ
45
Данила Боков
ВР
35
Николай Баровский
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артём Бандикян
ЛЗ
31
Матвей Кисляк
АП
84
Александр Вакулич
АП
8
Артем Шуманский
ЦФ
Статистика матча ЦСКА - Циндао Вест Кост
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12 февраля, 00:36
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11 февраля, 22:22
1
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