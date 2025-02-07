Файзуллаев из ЦСКА назвал своего футбольного кумира: «Лучший игрок в истории»

«Спартак» и ЦСКА поспорят за бразильского защитника

ЦСКА отчитался о состоянии Глебова, у которого было подозрение на перелом лодыжки

ЦСКА договорился о покупке 18-летнего бразильца