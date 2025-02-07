Файзуллаев из ЦСКА назвал своего футбольного кумира: «Лучший игрок в истории»
«Спартак» и ЦСКА поспорят за бразильского защитника
ЦСКА отчитался о состоянии Глебова, у которого было подозрение на перелом лодыжки
ЦСКА договорился о покупке 18-летнего бразильца
Акинфеев рассказал о конфликтах с китайцами: «Драка с ними неизбежна»
Файзуллаев из ЦСКА назвал своего футбольного кумира: «Лучший игрок в истории»
«Спартак» и ЦСКА поспорят за бразильского защитника
ЦСКА отчитался о состоянии Глебова, у которого было подозрение на перелом лодыжки
ЦСКА договорился о покупке 18-летнего бразильца
Акинфеев рассказал о конфликтах с китайцами: «Драка с ними неизбежна»
Товарищеский матч. ЦСКА победил 10-ю команду Китая (2:1)