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Локомотив - Ростов: обзор матча 04 февраля 2025

Локомотив
04.02.2025, вторник, 16:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
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Ростов
40' Д. Баринов
66' В. Раков (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Локомотив - Ростов
Завершен
71'
Замена
Роналдо ️️️️➡️️ Иван Петров
71'
Замена
Мохаммад Мохеби ️️️️➡️️ Алексей Сутормин
71'
Замена
Кирилл Щетинин ️️️️➡️️ Даниил Шанталий
71'
Замена
Данил Глебов ️️️️➡️️ Константин Кучаев
71'
Замена
Илья Вахания ️️️️➡️️ Андрей Лангович
71'
Замена
Максим Осипенко ️️️️➡️️ Виктор Мелехин
ГОЛ с пенальти! 2:0! Вадим Раков
66'
61'
Замена
Кирилл Чебураков ️️️️➡️️ Егор Голенков
61'
Замена
Денис Титов ️️️️➡️️ Алексей Колтаков
61'
Замена
Умар Сако ️️️️➡️️ Никита Бабакин
Замена
Владислав Сарвели ️️️️➡️️ Дмитрий Воробьев
61'
Замена
Вадим Раков ️️️️➡️️ Сергей Пиняев
61'
Замена
Артем Тимофеев ️️️️➡️️ Алексей Батраков
61'
Замена
Станислав Топинка ️️️️➡️️ Артем Карпукас
61'
Замена
Данила Годяев ️️️️➡️️ Дмитрий Баринов
61'
Замена
Никита Салтыков ️️️️➡️️ Наир Тикнизян
61'
Замена
Егор Погостнов ️️️️➡️️ Сесар Монтес
61'
Замена
Евгений Морозов ️️️️➡️️ Максим Ненахов
56'
55'
Желтая карточка
Максим Радченко
48'
Замена
Максим Радченко ️️️️➡️️ Николай Поярков
48'
Замена
Даниил Одоевский ️️️️➡️️ Рустам Ятимов
Замена
Александр Сильянов ️️️️➡️️ Эдгар Севикян
45'
Замена
Жерзино Ньямси ️️️️➡️️ Лукас Фассон
45'
Замена
Илья Лантратов ️️️️➡️️ Антон Митрюшкин
45'
Желтая карточка
Наир Тикнизян
43'
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Баринов
40'
32'
Желтая карточка
Константин Кучаев
31'
Замена
Иван Петров ️️️️➡️️ Имран Азнауров
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
51
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
58
Даниил Шанталий
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
45
Александр Сильянов
ПЗ
38
Станислав Топинка
ОП
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Вадим Раков
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
14
Никита Салтыков
ЛВ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
Ростов
83
Иван Петров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Денис Титов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
81
Максим Радченко
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
62
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
52
Кирилл Чебураков
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-3-1
1
Митрюшкин
71
Тикнизян
3
Фассон
23
Монтес
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
9
Пиняев
83
Батраков
7
Севикян
10
Воробьев
3-3-3-1
1
Ятимов
4
Мелехин
87
Лангович
59
Бабакин
11
Сутормин
51
Колтаков
5
Поярков
18
Кучаев
58
Шанталий
73
Азнауров
69
Голенков
7
Севикян
45
Сильянов
45
Сильянов
7
Севикян
93
Карпукас
38
Топинка
38
Топинка
93
Карпукас
24
Ненахов
85
Морозов
85
Морозов
24
Ненахов
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
23
Монтес
59
Погостнов
59
Погостнов
23
Монтес
9
Пиняев
27
Раков
27
Раков
9
Пиняев
1
Митрюшкин
22
Лантратов
22
Лантратов
1
Митрюшкин
71
Тикнизян
14
Салтыков
14
Салтыков
71
Тикнизян
10
Воробьев
8
Сарвели
8
Сарвели
10
Воробьев
3
Фассон
5
Ньямси
5
Ньямси
3
Фассон
6
Баринов
90
Годяев
90
Годяев
6
Баринов
73
Азнауров
83
Петров
83
Петров
73
Азнауров
1
Ятимов
71
Одоевский
71
Одоевский
1
Ятимов
51
Колтаков
59
Титов
59
Титов
51
Колтаков
59
Бабакин
3
Сако
3
Сако
59
Бабакин
4
Мелехин
55
Осипенко
55
Осипенко
4
Мелехин
5
Поярков
81
Радченко
81
Радченко
5
Поярков
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
18
Кучаев
15
Глебов
15
Глебов
18
Кучаев
58
Шанталий
10
Щетинин
10
Щетинин
58
Шанталий
Петров
7
Роналдо
7
Роналдо
Петров
11
Сутормин
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Сутормин
69
Голенков
52
Чебураков
52
Чебураков
69
Голенков
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
Главный тренер
Михаил Галактионов
19
Хорен Байрамян
АП
62
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
Остались в запасе
19
Хорен Байрамян
АП
62
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Где смотреть матч:
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