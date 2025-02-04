Комличенко сказал, чем «Ростов» ответит на трансферы «Спартака» и «Зенита»

Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»

Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»

Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе

Раков из «Локомотива» сделал выбор между Роналду и Месси

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Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе

Комличенко сказал, чем «Ростов» ответит на трансферы «Спартака» и «Зенита»

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Судьи на «Спартак» – «Зенит» и другие матчи Зимнего кубка РПЛ

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