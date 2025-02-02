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Тюмень - КНДР: обзор матча 02 февраля 2025

Тюмень
02.02.2025, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
КНДР
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Тюмень
97
Евгений Гошев
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
9
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Станислав Поройков
ПЗ
39
Александр Безчаснюк
ПЗ
27
Иван Пяткин
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Тюмень - КНДР
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КНДР
Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»
4 февраля, 22:00
1
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
2 февраля, 17:12
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
27 января, 20:03
1
Последний клуб Первой лиги арендовал игрока «Спартака»
20 января, 14:53
4
«Спартак» отзовет вингера из аренды в «Торпедо»
9 января, 15:40
5
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
2 февраля, 17:12
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
27 января, 20:03
1
Последний клуб Первой лиги арендовал игрока «Спартака»
20 января, 14:53
4
«Спартак» отзовет вингера из аренды в «Торпедо»
9 января, 15:40
5
Вратарь «Тюмени» может перейти в португальский клуб
4 декабря 2024, 23:23
Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»
4 февраля, 22:00
1
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
2 февраля, 17:12
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
27 января, 20:03
1
Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0)
19 ноября 2024, 16:58
3
КНДР – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
19 ноября 2024, 13:50
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