Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
Последний клуб Первой лиги арендовал игрока «Спартака»
«Спартак» отзовет вингера из аренды в «Торпедо»
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
Последний клуб Первой лиги арендовал игрока «Спартака»
«Спартак» отзовет вингера из аренды в «Торпедо»
Вратарь «Тюмени» может перейти в португальский клуб
Азиатская сборная хочет сыграть с Россией: «С нетерпением ждем возможности»
Товарищеские матчи. Сборная КНДР обыграла российский клуб, «Динамо Мх» уступило команде Первой лиги
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0)
КНДР – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024