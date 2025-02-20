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Буде-Глимт - Твенте: обзор матча 20 февраля 2025

Буде-Глимт
20.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Первый матч – 13.02.2025
Не начался
Твенте
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Буде-Глимт - Твенте
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Твенте
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Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
31 января, 01:23
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«Ницца» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
30 января, 21:50
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- : -
13.02.2025
Рома
Лига Европы, 1/16 финала
Ференцварош
- : -
13.02.2025
Виктория
Лига Европы, 1/16 финала
Мидтьюлланд
- : -
13.02.2025
Реал Сосьедад
Лига Европы, 1/16 финала
Юнион СЖ
- : -
13.02.2025
Аякс
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче
- : -
13.02.2025
Андерлехт
Лига Европы, 1/16 финала
Порту
- : -
13.02.2025
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