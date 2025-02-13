Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
«Твенте» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Ницца» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
«Твенте» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Мальме» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
Член правления «Твенте» высказался о стоимости Угальде
«Олимпиакос» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
«Ницца» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
«Буде-Глимт» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
Агент экс-форварда «Краснодара» отреагировал на информацию о запрете на трансферы для клуба