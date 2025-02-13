Отец Оздоева высказался о дисквалификации сына
Оздоеву грозит лишение свободы на срок до трех месяцев
ПАОК сообщил о травме Чалова
Чалов рассказал о мотивации для перехода в ПАОК
Аморим прокомментировал победу «МЮ» над ФКСБ
Отец Оздоева высказался о дисквалификации сына
Оздоеву грозит лишение свободы на срок до трех месяцев
ПАОК сообщил о травме Чалова
Чалов рассказал о мотивации для перехода в ПАОК
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Аморим прокомментировал победу «МЮ» над ФКСБ
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
ФКСБ – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025