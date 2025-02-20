В чемпионате Турции команда ушла с поля, протестуя против назначения пенальти
«Галатасарай» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Милан» провел 8 трансферов за день
«Айнтрахт» купил призера ЧМ-2018
«Галатасарай» объявил о переходе Мораты
В чемпионате Турции команда ушла с поля, протестуя против назначения пенальти
«Галатасарай» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Милан» провел 8 трансферов за день
«Айнтрахт» купил призера ЧМ-2018
«Галатасарай» объявил о переходе Мораты
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
«Ференцварош» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
«АЗ Алкмаар» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025