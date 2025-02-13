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Порту - Рома: обзор матча 13 февраля 2025

Порту
13.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Ответный матч – 20.02.2025
Не начался
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П1
2.3
Х
3.5
П2
3.05
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Рома
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Порту - Рома
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
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Сейвы
0
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Информация о матче
Стадион:
Драгау
Новости команд
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- : -
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Рома
Лига Европы, 1/16 финала
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- : -
13.02.2025
Виктория
Лига Европы, 1/16 финала
Мидтьюлланд
- : -
13.02.2025
Реал Сосьедад
Лига Европы, 1/16 финала
Юнион СЖ
- : -
13.02.2025
Аякс
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче
- : -
13.02.2025
Андерлехт
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Порту
- : -
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