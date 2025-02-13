«Барселона» хочет отправить Фати в аренду – есть два претендента
«Спартак» отказался подписывать вингера сборной Турции
Моуринью ударил переводчика «Фенербахче»
Принадлежащий «Ростову» форвард оформил дубль в ворота «Фенербахче» Моуринью
«Фенербахче» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025
«Барселона» хочет отправить Фати в аренду – есть два претендента
«Спартак» отказался подписывать вингера сборной Турции
Моуринью ударил переводчика «Фенербахче»
Принадлежащий «Ростову» форвард оформил дубль в ворота «Фенербахче» Моуринью
«Фенербахче» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
«Андерлехт» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
«Виктория» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025