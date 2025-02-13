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Фенербахче - Андерлехт: онлайн-трансляция 13 февраля 2025

Фенербахче
13.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Ответный матч – 20.02.2025
Не начался
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П1
1.5
Х
4.4
П2
6.5
Реклама, 18+
Андерлехт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Фенербахче - Андерлехт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
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6
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3 февраля, 12:43
6
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- : -
13.02.2025
Реал Сосьедад
Лига Европы, 1/16 финала
Юнион СЖ
- : -
13.02.2025
Аякс
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- : -
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