Примера. «Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» (2:1), Захарян остался в запасе
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Динамо» готово вернуть Захаряна, но при одном условии
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025
«Сосьедад»: «Верим, что Захарян станет ключевым игроком»
Примера. «Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» (2:1), Захарян остался в запасе
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Динамо» готово вернуть Захаряна, но при одном условии
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025
«Сосьедад»: «Верим, что Захарян станет ключевым игроком»
«Мидтьюлланд» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Лудогорец» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 35 лет
«Порту» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Порту» – «Мидтьюлланд», Лига Европы, 12 декабря 2024 года