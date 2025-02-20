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Реал Сосьедад - Мидтьюлланд: обзор матча 20 февраля 2025

Реал Сосьедад
20.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Первый матч – 13.02.2025
Не начался
Мидтьюлланд
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Реал Сосьедад - Мидтьюлланд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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9 февраля, 22:25
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
9 февраля, 19:20
«Динамо» готово вернуть Захаряна, но при одном условии
7 февраля, 16:16
4
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025
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- : -
13.02.2025
Виктория
Лига Европы, 1/16 финала
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- : -
13.02.2025
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Лига Европы, 1/16 финала
Юнион СЖ
- : -
13.02.2025
Аякс
Лига Европы, 1/16 финала
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- : -
13.02.2025
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