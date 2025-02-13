Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
«Ференцварош» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Атлетик» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Крылья Советов» заработали 200 тысяч евро от сделки по Чирковичу
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
«Ференцварош» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
«Крылья Советов» заработали 200 тысяч евро от сделки по Чирковичу
Бывший клуб Черчесова и Станковича назначил нового тренера
Лига Европы. «МЮ» одержал волевую победу над «Викторией» благодаря дублю Хойлунда (2:1), Чалов помог ПАОКу разгромить «Ференцварош» (5:0)
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
«Атлетик» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
«Виктория» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025