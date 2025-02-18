Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Бавария - Селтик: обзор матча 18 февраля 2025

Бавария
18.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
- : -
Первый матч – 12.02.2025
Не начался
Селтик
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бавария - Селтик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Бавария
Селтик
Кейна хотят летом вернуть в АПЛ
8 февраля, 09:00
2
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (3:0) благодаря дублю Кейна с пенальти
8 февраля, 00:27
«Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
7 февраля, 21:20
«Бавария» продлила контракт с Дэвисом, который был близок к уходу в «Реал»
4 февраля, 20:55
«Бавария» вернула из аренды хорватского вингера
4 февраля, 14:42
Кейна хотят летом вернуть в АПЛ
8 февраля, 09:00
2
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (3:0) благодаря дублю Кейна с пенальти
8 февраля, 00:27
«Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
7 февраля, 21:20
«Бавария» продлила контракт с Дэвисом, который был близок к уходу в «Реал»
4 февраля, 20:55
«Бавария» вернула из аренды хорватского вингера
4 февраля, 14:42
«Кристал Пэлас» подписал защитника «Челси», игравшего за сборную Англии
4 февраля, 13:38
«Манчестер Сити» – «Реал» и другие пары стыкового раунда Лиги чемпионов
31 января, 14:29
4
В Лиге чемпионов оформили самый быстрый дубль со старта матча
30 января, 00:45
«Астон Вилла» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
29 января, 21:50
Определились 18 участников плей-офф Лиги чемпионов, на оставшиеся 6 мест – 9 претендентов
23 января, 01:58
Больше новостей
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, 1/16 финала
Брест
- : -
11.02.2025
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/16 финала
Спортинг
- : -
11.02.2025
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1/16 финала
Ювентус
- : -
11.02.2025
ПСВ
Лига чемпионов, 1/16 финала
Манчестер Сити
- : -
11.02.2025
Реал
Лига чемпионов, 1/16 финала
Брюгге
- : -
12.02.2025
Аталанта
Лига чемпионов, 1/16 финала
Брест
- : -
11.02.2025
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/16 финала
Спортинг
- : -
11.02.2025
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1/16 финала
Ювентус
- : -
11.02.2025
ПСВ
Лига чемпионов, 1/16 финала
Манчестер Сити
- : -
11.02.2025
Реал
Лига чемпионов, 1/16 финала
Брюгге
- : -
12.02.2025
Аталанта
Последние матчи
Все
Бавария
Селтик
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3 : 0
07.02.2025
Вердер
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Селтик
6 : 0
05.02.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Мазервелл
1 : 3
02.02.2025
Селтик
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
4 : 3
01.02.2025
Хольштайн
Лига чемпионов, 8 тур
Бавария
3 : 1
29.01.2025
Слован
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3 : 0
07.02.2025
Вердер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
4 : 3
01.02.2025
Хольштайн
Лига чемпионов, 8 тур
Бавария
3 : 1
29.01.2025
Слован
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
1 : 2
25.01.2025
Бавария
Лига чемпионов, 7 тур
Фейеноорд
3 : 0
22.01.2025
Бавария
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Селтик
6 : 0
05.02.2025
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Мазервелл
1 : 3
02.02.2025
Селтик
Лига чемпионов, 8 тур
Астон Вилла
4 : 2
29.01.2025
Селтик
Лига чемпионов, 7 тур
Селтик
1 : 0
22.01.2025
Янг Бойз
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Данди
3 : 3
14.01.2025
Селтик
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 