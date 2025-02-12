Кейна хотят летом вернуть в АПЛ
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (3:0) благодаря дублю Кейна с пенальти
«Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
«Бавария» продлила контракт с Дэвисом, который был близок к уходу в «Реал»
«Бавария» вернула из аренды хорватского вингера
«Кристал Пэлас» подписал защитника «Челси», игравшего за сборную Англии
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В Лиге чемпионов оформили самый быстрый дубль со старта матча
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Определились 18 участников плей-офф Лиги чемпионов, на оставшиеся 6 мест – 9 претендентов
Кейна хотят летом вернуть в АПЛ
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (3:0) благодаря дублю Кейна с пенальти
«Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
«Бавария» продлила контракт с Дэвисом, который был близок к уходу в «Реал»
«Бавария» вернула из аренды хорватского вингера