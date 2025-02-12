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Селтик - Бавария: онлайн-трансляция 12 февраля 2025

Селтик
12.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
- : -
Ответный матч – 18.02.2025
Не начался
Бавария
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
41
Рео Хатате
ЦП
27
Арне Энгелс
ЦП
13
Ян Хен Чжун Ян Хен Чжун
ЦФ
10
Николас Кюн
ЦФ
9
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
44
Йосип Станишич
ЛЗ
6
Йозуа Киммих
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
42
Джамал Мусиала
ЛП
45
Александар Павлович
ЦП
25
Томас Мюллер
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
10
Лерой Сане
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
4-3-3
1
Шмейхель
3
Тэйлор
5
Скейлз
6
Трасти
2
Джонстон
42
МакГрегор
41
Хатате
27
Энгелс
9
Айда
10
Кюн
13
Ян Хен Чжун
4-5-1
1
Нойер
23
Боэ
6
Киммих
3
Мин-Джэ
44
Станишич
10
Сане
45
Павлович
25
Мюллер
17
Олисе
42
Мусиала
9
Кейн
Остались в запасе
Селтик
Бавария
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Селтик - Бавария
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
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Селтик
Бавария
Кейна хотят летом вернуть в АПЛ
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8 февраля, 09:00
2
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8 февраля, 00:27
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7 февраля, 21:20
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