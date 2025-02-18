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Милан - Фейеноорд: обзор матча 18 февраля 2025

Милан
18.02.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
- : -
Первый матч – 12.02.2025
Не начался
Фейеноорд
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Милан - Фейеноорд
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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