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Фейеноорд - Милан: онлайн-трансляция 12 февраля 2025

Фейеноорд
12.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
- : -
Ответный матч – 18.02.2025
Не начался
Милан
Матч
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
33
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Гивайро Рид
ЦЗ
2
Уго Буэно
ПЗ
23
Ибрахим Осман
ЦП
4
Хван Ин Бом
ЦП
3
Томас Белен
ЦП
14
Игор Пайшао
ЦП
27
Антони Миламбо
ЦП
29
Аясе Уэда
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ПЗ
29
Юссуф Фофана
ЦП
80
Юнус Муса
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЦП
90
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
4-5-1
1
Велленройтер
5
Смал
33
Ганцко
18
Рид
2
Буэно
4
Ин Бом
3
Белен
14
Пайшао
27
Миламбо
23
Осман
29
Уэда
4-5-1
16
Меньян
23
Томори
31
Павлович
46
Габбиа
19
Эрнандес
29
Фофана
11
Пулишич
14
Рейндерс
10
Леау
80
Муса
90
Абрахам
Остались в запасе
Фейеноорд
Милан
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фейеноорд - Милан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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- : -
11.02.2025
Боруссия Д
Лига чемпионов, 1/16 финала
Ювентус
- : -
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ПСВ
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Манчестер Сити
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