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Аталанта - Брюгге: обзор матча 18 февраля 2025

Аталанта
18.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
- : -
Первый матч – 12.02.2025
Не начался
Брюгге
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аталанта - Брюгге
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Аталанта
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4 февраля, 21:50
«Аталанта» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025
1 февраля, 18:50
Лучший бомбардир Серии A отказался от зарплаты в 15-20 миллионов евро в Саудовской Аравии
9 февраля, 15:10
4
Серия А. Ретеги из «Аталанты» оформил покер в матче с «Вероной» (5:0)
8 февраля, 19:04
2
Кубок Италии. «Аталанта» вылетела, проиграв «Болонье» (0:1)
5 февраля, 00:53
«Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025
4 февраля, 21:50
«Аталанта» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025
1 февраля, 18:50
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31 января, 14:29
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