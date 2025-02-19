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Боруссия Д - Спортинг: обзор матча 19 февраля 2025

Боруссия Д
19.02.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
- : -
Первый матч – 11.02.2025
Не начался
Спортинг
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Статистика матча Боруссия Д - Спортинг
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
0
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