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Спортинг - Боруссия Д: онлайн-трансляция 11 февраля 2025

Спортинг
11.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
- : -
Ответный матч – 19.02.2025
Не начался
Боруссия Д
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Спортинг
1
Франко Исраэль
ВР
20
Максимилиано Араухо
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
21
Джени Катамо
ЦП
17
Тринкау
ЦП
23
Даниэль Браганца
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦП
42
Мортен Юльманн
ЦП
19
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Эмре Джан
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ЛП
10
Юлиан Брандт
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Карим Адейеми
ПП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
4-5-1
1
Исраэль
20
Араухо
25
Инасиу
26
Дьоманде
22
Фреснеда
17
Тринкау
23
Браганца
6
Дебаст
42
Юльманн
21
Катамо
19
Хардер
4-4-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
23
Джан
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
27
Адейеми
10
Брандт
20
Забитцер
43
Байноу-Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
Остались в запасе
Спортинг
Боруссия Д
Главный тренер
Руй Боржес
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Руй Боржес
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Спортинг - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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