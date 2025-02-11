Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
«Боруссия» Д – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
«Порту» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
Полузащитник «Челси» отправился в «Боруссию» Д
Бундеслига. «Бавария» с дублем Кейна обыграла «Хольштайн» (4:3), «Боруссия» победила «Хайденхайм» (2:1)
Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет
«Порту» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
«Манчестер Сити» – «Реал» и другие пары стыкового раунда Лиги чемпионов
Стала известна предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»
Все результаты 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов
«Боруссия» Д – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
Полузащитник «Челси» отправился в «Боруссию» Д
Бундеслига. «Бавария» с дублем Кейна обыграла «Хольштайн» (4:3), «Боруссия» победила «Хайденхайм» (2:1)
«Хайденхайм» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025
«Боруссия» близка к покупке французского вингера