Рафинья сообщил, благодаря кому оказался в «Барселоне»
Примера. «Барса» разгромила «Севилью» (4:1), играя полчаса в меньшинстве
Английские клубы собирались заплатить 70 миллионов евро за хавбека «Барселоны»
«Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Валенсия» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Валенсия» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
Флик прокомментировал разгром «Валенсии»
Кубок Испании. «Барселона» крупно обыграла «Валенсию» (5:0), Ферран забил 3 бывшей команде
«Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025
«Валенсия» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025
Рафинья сообщил, благодаря кому оказался в «Барселоне»
Примера. «Барса» разгромила «Севилью» (4:1), играя полчаса в меньшинстве
Английские клубы собирались заплатить 70 миллионов евро за хавбека «Барселоны»
«Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Барселона» хочет отправить Фати в аренду – есть два претендента