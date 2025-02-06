Рафинья сообщил, благодаря кому оказался в «Барселоне»

Примера. «Барса» разгромила «Севилью» (4:1), играя полчаса в меньшинстве

Английские клубы собирались заплатить 70 миллионов евро за хавбека «Барселоны»

«Барселона» хочет отправить Фати в аренду – есть два претендента