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Валенсия - Барселона: обзор матча 06 февраля 2025

Валенсия
06.02.2025, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 5
Завершен
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Барселона
3' Ф. Торрес
17' Ф. Торрес
23' Ф. Лопес
30' Ф. Торрес
59' Л. Ямаль
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Валенсия - Барселона
Завершен
Замена
Энцо Барренечеа ️️️️➡️️ Уго Гильямон
81'
79'
Замена
Эктор Форт ️️️️➡️️ Жюль Кунде
Замена
Рафаэль Мир ️️️️➡️️ Умар Садик
71'
Замена
Иван Хайме ️️️️➡️️ Серхи Каньос
71'
Замена
Сесар Таррега ️️️️➡️️ Муктар Дьякаби
65'
Замена
Диего Лопес ️️️️➡️️ Фран Перес
64'
64'
Замена
Марк Касадо ️️️️➡️️ Педри
64'
Замена
Дани Ольмо ️️️️➡️️ Рафинья
59'
ГОЛ! 0:5! Ламин Ямаль
Пас отдал Рафинья
46'
Замена
Жерар Мартин ️️️️➡️️ Алекс Бальде
46'
Замена
Иньиго Мартинес ️️️️➡️️ Пау Кубарси
Желтая карточка
Умар Садик
45' +1
Желтая карточка
Фран Перес
45' +1
30'
ГОЛ! 0:4! Ферран Торрес
Пас отдал Рафинья
23'
ГОЛ! 0:3! Фермин Лопес
Пас отдал Педри
17'
ГОЛ! 0:2! Ферран Торрес
3'
ГОЛ! 0:1! Ферран Торрес
Пас отдал Алекс Бальде
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
(К) ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
24
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
19
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
23
Фран Перес
ПВ
9
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
2
Пау Кубарси
ЦЗ
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
(К) ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
38
Икер Кордоба
ЦЗ
15
Сесар Таррега
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
17
Иван Хайме
ЛВ
22
Луис Риоха
ЛВ
11
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Барселона
13
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
35
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
32
Эктор Форт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
20
Дани Ольмо
АП
14
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Димитриевски
4
Дьякаби
3
Москера
24
Гасиоровски
21
Васкес
6
Гильямон
19
Ааронс
18
Пепелу
7
Каньос
23
Перес
9
Садик
4-3-3
25
Щесны
24
Гарсия
23
Кунде
2
Кубарси
3
Бальде
8
Педри
21
де Йонг
16
Лопес
19
Ямаль
7
Торрес
11
Рафинья
4
Дьякаби
15
Таррега
15
Таррега
4
Дьякаби
6
Гильямон
5
Барренечеа
5
Барренечеа
6
Гильямон
7
Каньос
17
Хайме
17
Хайме
7
Каньос
9
Садик
11
Мир
11
Мир
9
Садик
23
Перес
16
Лопес
16
Лопес
23
Перес
3
Бальде
35
Мартин
35
Мартин
3
Бальде
2
Кубарси
5
Мартинес
5
Мартинес
2
Кубарси
23
Кунде
32
Форт
32
Форт
23
Кунде
8
Педри
17
Касадо
17
Касадо
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
38
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
22
Луис Риоха
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
38
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
22
Луис Риоха
ЛВ
Остались в запасе
13
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Пабло Торре
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
18
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Валенсия - Барселона
2
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
23
77
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
7
Офсайды
9
2
Количество передач
241
838
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
91
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Месталья
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