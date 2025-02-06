Примера. «Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» (2:1), Захарян остался в запасе
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Динамо» готово вернуть Захаряна, но при одном условии
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025
«Сосьедад»: «Верим, что Захарян станет ключевым игроком»
Примера. «Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» (2:1), Захарян остался в запасе
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Динамо» готово вернуть Захаряна, но при одном условии
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025
«Сосьедад»: «Верим, что Захарян станет ключевым игроком»
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025
Статистика Захаряна в матче с «Осасуной» – он сыграл впервые в сезоне
Захарян вышел на поле впервые в сезоне
«Осасуна» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025
«Лас-Пальмас» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025