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Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 06 февраля 2025

Реал Сосьедад
06.02.2025, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
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Осасуна
21' А. Барренечеа
31' Б. Мендес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
Завершен
Желтая карточка
Наиф Агер
90' +3
Желтая карточка
Айэн Муньос
87'
Замена
Шеральдо Бекер ️️️️➡️️ Такефуса Кубо
81'
80'
Желтая карточка
Хесус Аресо
77'
Желтая карточка
Пабло Ибаньес
71'
Замена
Рауль Гарсия ️️️️➡️️ Анте Будимир
60'
Замена
Пабло Ибаньес ️️️️➡️️ Хон Монкайола
60'
Замена
Лукас Торро ️️️️➡️️ Рубен Гарсия
60'
Замена
Брайан Сарагоса ️️️️➡️️ Аймар Орос
Замена
Йон-Андер Оласагасти ️️️️➡️️ Пабло Марин
60'
Замена
Хон Арамбуру ️️️️➡️️ Мартин Субименди
60'
Замена
Серхио Гомес ️️️️➡️️ Андер Барренечеа
55'
Замена
Орри Стейнн Оскарссон ️️️️➡️️ Микель Оярсабаль
55'
45' +6
Желтая карточка
Серхио Эррера
45' +5
Желтая карточка
Хон Монкайола
45' +1
Желтая карточка
Аймар Орос
Желтая карточка
Микель Оярсабаль
45' +1
37'
Замена
Хорхе Эррандо ️️️️➡️️ Энрике Барха
35'
Красная карточка
Алехандро Катена
ГОЛ! 2:0! Брайс Мендес
Пас отдал Микель Оярсабаль
31'
ГОЛ! 1:0! Андер Барренечеа
Пас отдал Микель Оярсабаль
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Мартин Субименди
ЦП
28
Пабло Марин
АП
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
18
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
(К) ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
12
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
19
Хон Арамбуру
ПЗ
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
16
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
11
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Рубен Пенья
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
8
Пабло Ибаньес
ЦП
19
Брайан Сарагоса
АП
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
6
Элустондо
21
Агер
4
Субименди
7
Барренечеа
28
Марин
14
Кубо
10
Оярсабаль
23
Мендес
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
22
Бойомо
3
Крус
18
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
17
Будимир
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
4
Субименди
19
Арамбуру
19
Арамбуру
4
Субименди
28
Марин
16
Оласагасти
16
Оласагасти
28
Марин
14
Кубо
11
Бекер
11
Бекер
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
11
Барха
5
Эррандо
5
Эррандо
11
Барха
14
Гарсия
6
Торро
6
Торро
14
Гарсия
7
Монкайола
8
Ибаньес
8
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
19
Сарагоса
19
Сарагоса
10
Орос
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Унаи Марреро
ВР
12
Хави Лопес
ЛЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
12
Хави Лопес
ЛЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
8
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
3
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
19
12
Офсайды
3
1
Количество передач
386
295
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Melero Lopez, Mario, Spain
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
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2 : 0
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