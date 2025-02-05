Защитник «Реала» получил травму и пропустит матч с «Сити»
В «Атлетико» не согласились с решением по Себальосу в матче с «Реалом»
«Валенсия» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
Симеоне прокомментировал спорные эпизоды в матче с «Реалом»
Болельщики «Реала» освистали судей в матче с «Атлетико»
«Валенсия» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
Модрич отчитал Винисиуса по ходу матча с «Леганесом»
Кубок Испании. Гол 20-летнего Гарсии на 93-й минуте принес «Реалу» победу над «Леганесом» (3:2) и выход в полуфинал
«Леганес» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2025
Мбаппе и Беллингем пропустят ближайший матч «Реала»
Защитник «Реала» получил травму и пропустит матч с «Сити»
В «Атлетико» не согласились с решением по Себальосу в матче с «Реалом»
Симеоне прокомментировал спорные эпизоды в матче с «Реалом»
Болельщики «Реала» освистали судей в матче с «Атлетико»
Мбаппе набрал 500 очков по «гол+пас» раньше Месси и Роналду