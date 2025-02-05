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Леганес - Реал: обзор матча 05 февраля 2025

Леганес
05.02.2025, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
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Реал
39' Х. Крус (П)
59' Х. Крус
18' Л. Модрич
25' Эндрик
90+3' Г. Гарсия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Леганес - Реал
Завершен
90' +3
ГОЛ! 2:3! Гонсало Гарсия
Пас отдал Браим Диас
87'
Желтая карточка
Лука Модрич
82'
Желтая карточка
Винисиус
82'
Замена
Фран Гарсия ️️️️➡️️ Ферлан Менди
82'
Замена
Гонсало Гарсия ️️️️➡️️ Эндрик
Замена
Хулиан Чикко ️️️️➡️️ Диего Гарсия
80'
Замена
Мигель де ла Фуэнте ️️️️➡️️ Оскар Родригес
80'
79'
Желтая карточка
Хакобо Рамон
76'
Замена
Даниэль Себальос ️️️️➡️️ Арда Гюлер
Замена
Даниэль Раба ️️️️➡️️ Хуан Крус
73'
Желтая карточка
Серхио Гонсалес
67'
ГОЛ! 2:2! Хуан Крус
Пас отдал Дарко Брашанац
59'
46'
Замена
Винисиус ️️️️➡️️ Родриго
ГОЛ с пенальти! 1:2! Хуан Крус
39'
25'
ГОЛ! 0:2! Эндрик
18'
ГОЛ! 0:1! Лука Модрич
Пас отдал Родриго
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Хуан Сориано
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
12
Валентен Розье
ПЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
17
Иван Нею
ОП
5
Ренато Тапиа
ОП
14
Дарко Брашанац
ЦП
7
Оскар Родригес
АП
11
Хуан Крус
АП
19
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
31
Хакобо Рамон
ЦЗ
35
Рауль Асенсио
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
16
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
20
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Хулиан Чикко
ОП
32
Hugo Solozábal
ЦП
21
Роберто Лопес
АП
10
Даниэль Раба
ЦФ
9
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
23
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Реал
34
Серхио Местре
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
48
Mario Rivas
ЦЗ
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
39
Лоренцо Агуадо
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
36
Чема Андрес
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
30
Гонсало Гарсия
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-1-2-1
1
Сориано
12
Розье
22
Настасич
6
Гонсалес
2
Альтимира
17
Нею
5
Тапиа
14
Брашанац
11
Крус
7
Родригес
19
Гарсия
3-1-2-3-1
13
Лунин
31
Рамон
35
Асенсио
23
Менди
14
Чуамени
10
Модрич
8
Вальверде
11
Родриго
15
Гюлер
21
Диас
16
Эндрик
19
Гарсия
24
Чикко
24
Чикко
19
Гарсия
11
Крус
10
Раба
10
Раба
11
Крус
7
Родригес
9
де ла Фуэнте
9
де ла Фуэнте
7
Родригес
23
Менди
20
Гарсия
20
Гарсия
23
Менди
15
Гюлер
19
Себальос
19
Себальос
15
Гюлер
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
16
Эндрик
30
Гарсия
30
Гарсия
16
Эндрик
Остались в запасе
Леганес
Реал
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
20
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Хорхе Саэнс
ЦЗ
32
Hugo Solozábal
ЦП
21
Роберто Лопес
АП
23
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
34
Серхио Местре
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
48
Mario Rivas
ЦЗ
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
39
Лоренцо Агуадо
ПЗ
36
Чема Андрес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
20
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Хорхе Саэнс
ЦЗ
32
Hugo Solozábal
ЦП
21
Роберто Лопес
АП
23
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
34
Серхио Местре
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
48
Mario Rivas
ЦЗ
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
39
Лоренцо Агуадо
ПЗ
36
Чема Андрес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Леганес - Реал
1
3
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
4
12
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
13
Офсайды
1
1
Количество передач
396
571
Сейвы
9
2
Точность передач %
87
92
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
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