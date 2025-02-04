Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal
Пары 1/2 финала Кубка Испании
Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов Лиги чемпионов
Анчелотти угрожал атакующим игрокам «Реала» в перерыве дерби с «Атлетико»
В «Атлетико» не согласились с решением по Себальосу в матче с «Реалом»
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal
Пары 1/2 финала Кубка Испании
Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов Лиги чемпионов
Анчелотти угрожал атакующим игрокам «Реала» в перерыве дерби с «Атлетико»
В «Атлетико» не согласились с решением по Себальосу в матче с «Реалом»
«Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
«Сочи» выкупил защитника «Хетафе»
Клуб Первой лиги подпишет защитника из Примеры
Кубок Испании. «Атлетико» разнес «Хетафе» (5:0) и пробился в полуфинал
«Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025