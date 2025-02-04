Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Атлетико - Хетафе: обзор матча 04 февраля 2025

Атлетико
04.02.2025, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Смотреть трансляцию
Хетафе
8' Д. Симеоне
17' Д. Симеоне
42' С. Лино
78' А. Корреа
86' А. Сорлот
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Атлетико - Хетафе
Завершен
ГОЛ! 5:0! Александр Сорлот
Пас отдал Анхель Корреа
86'
Замена
Родриго Рикельме ️️️️➡️️ Родриго Де Пауль
80'
ГОЛ! 4:0! Анхель Корреа
Пас отдал Конор Галлахер
78'
77'
Желтая карточка
Исмаэль Бехуша
Замена
Александр Сорлот ️️️️➡️️ Антуан Гризманн
73'
73'
Замена
Исмаэль Бехуша ️️️️➡️️ Хуан Иглесиас
Желтая карточка
Конор Галлахер
70'
Замена
Конор Галлахер ️️️️➡️️ Хави Галан
61'
Замена
Анхель Корреа ️️️️➡️️ Хулиан Альварес
61'
Замена
Сесар Аспиликуэта ️️️️➡️️ Джулиано Симеоне
61'
46'
Замена
Хуанми ️️️️➡️️ Петер Федерико
46'
Замена
Карлес Перес ️️️️➡️️ Алекс Сола
46'
Замена
Борха Майорал ️️️️➡️️ Бертуг Йылдырым
ГОЛ! 3:0! Самуэль Лино
Пас отдал Хулиан Альварес
42'
ГОЛ! 2:0! Джулиано Симеоне
Пас отдал Родриго Де Пауль
17'
8'
Желтая карточка
Крисантус Уче
ГОЛ! 1:0! Джулиано Симеоне
Пас отдал Хави Галан
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
21
Хави Галан
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
5
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
12
Самуэль Лино
ЛВ
22
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Иржи Летачек
ВР
14
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
21
Хуан Иглесиас
(К) ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
6
Крисантус Уче
ОП
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
4
Конор Галлахер
ЦП
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Сорлот
ЦФ
Хетафе
42
Хорхе Бенито
ВР
4
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
27
Набиль Аберден
ЦЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
28
Исмаэль Бехуша
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
36
Абдулайе Кейта
ЛВ
17
Карлес Перес
ПВ
24
Хуанми
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-2-2
1
Муссо
21
Галан
2
Хименес
24
Ле Норман
16
Молина
5
Де Пауль
6
Коке
22
Симеоне
12
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
3-4-1-1-1
13
Летачек
7
Сола
22
Дуарте
15
Альдрете
21
Иглесиас
11
Террац
6
Уче
14
Бернат
20
Сантьяго
19
Федерико
10
Йылдырым
22
Симеоне
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
22
Симеоне
21
Галан
4
Галлахер
4
Галлахер
21
Галан
5
Де Пауль
17
Рикельме
17
Рикельме
5
Де Пауль
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
7
Гризманн
9
Сорлот
9
Сорлот
7
Гризманн
21
Иглесиас
28
Бехуша
28
Бехуша
21
Иглесиас
7
Сола
17
Перес
17
Перес
7
Сола
19
Федерико
24
Хуанми
24
Хуанми
19
Федерико
10
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
10
Йылдырым
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
13
Ян Облак
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
11
Тома Лемар
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
42
Хорхе Бенито
ВР
4
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
27
Набиль Аберден
ЦЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
36
Абдулайе Кейта
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
11
Тома Лемар
АП
Остались в запасе
42
Хорхе Бенито
ВР
4
Хуан Беррокаль
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
27
Набиль Аберден
ЦЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
36
Абдулайе Кейта
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
1
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Количество передач
458
487
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Цивитас Метрополитано
Новости команд
Все
Атлетико
Хетафе
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal
13 февраля, 21:09
Пары 1/2 финала Кубка Испании
12 февраля, 15:37
Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов Лиги чемпионов
11 февраля, 12:45
4
Анчелотти угрожал атакующим игрокам «Реала» в перерыве дерби с «Атлетико»
10 февраля, 19:50
1
В «Атлетико» не согласились с решением по Себальосу в матче с «Реалом»
9 февраля, 18:57
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal
13 февраля, 21:09
Пары 1/2 финала Кубка Испании
12 февраля, 15:37
Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов Лиги чемпионов
11 февраля, 12:45
4
Анчелотти угрожал атакующим игрокам «Реала» в перерыве дерби с «Атлетико»
10 февраля, 19:50
1
В «Атлетико» не согласились с решением по Себальосу в матче с «Реалом»
9 февраля, 18:57
«Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025
9 февраля, 14:50
«Сочи» выкупил защитника «Хетафе»
8 февраля, 16:59
Клуб Первой лиги подпишет защитника из Примеры
7 февраля, 09:49
Кубок Испании. «Атлетико» разнес «Хетафе» (5:0) и пробился в полуфинал
5 февраля, 01:35
«Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025
4 февраля, 22:20
Больше новостей
Последние матчи
Все
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
0 : 1
09.02.2025
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
08.02.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
5 : 0
04.02.2025
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
01.02.2025
Мальорка
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 0
01.02.2025
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
08.02.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
5 : 0
04.02.2025
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
01.02.2025
Мальорка
Лига чемпионов, 8 тур
Зальцбург
1 : 4
29.01.2025
Атлетико
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1 : 1
25.01.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
0 : 1
09.02.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
5 : 0
04.02.2025
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 0
01.02.2025
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
26.01.2025
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
18.01.2025
Барселона
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 