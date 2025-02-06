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АЗ Алкмаар - Квик Бойс: обзор матча 06 февраля 2025

АЗ Алкмаар
06.02.2025, четверг, 22:00
Нидерланды. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
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Квик Бойс
33' Д. Аддаи
57' Т. Пэррот (П)
90+6' К. Смит
39' П. Брувер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол АЗ Алкмаар - Квик Бойс
Завершен
ГОЛ! 3:1! Кес Смит
Пас отдал Зико Бурместер
90' +6
Замена
Мес де Вит ️️️️➡️️ Денсо Касиус
89'
84'
Желтая карточка
L. Hamann
Замена
Кес Смит ️️️️➡️️ Трой Пэррот
81'
Замена
Зико Бурместер ️️️️➡️️ Джейден Аддаи
81'
71'
Замена
L. van Duijn ️️️️➡️️ L. de Beste
Замена
Эрнест Поку ️️️️➡️️ Майкель Лахдо
71'
63'
Замена
T. Bouwman ️️️️➡️️ C. Bosman
62'
Замена
L. Hamann ️️️️➡️️ Ravelino Junte
60'
Желтая карточка
Патрик Брувер
ГОЛ с пенальти! 2:1! Трой Пэррот
57'
39'
ГОЛ! 1:1! Патрик Брувер
Пас отдал Ravelino Junte
ГОЛ! 1:0! Джейден Аддаи
33'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
18
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К) ЦП
10
Свен Мейнанс
ПП
23
Майкель Лахдо
ЛВ
17
Джейден Аддаи
ПВ
9
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Квик Бойс
23
Lars Jansen
ВР
15
N. Ogidi Nwankwo
ЦЗ
25
L. Prljic
(К) ЦЗ
14
Neville Nwankwo
ЦЗ
2
C. Bosman
ЦЗ
7
N. Broekhuizen
ЦП
11
Ravelino Junte
ЦП
6
L. de Beste
ЦП
27
Патрик Брувер
ПВ
19
M. Zonneveld (pen.)
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
22
Максим Деккер
ЦЗ
43
Elijah Dijkstra
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Кристиян Белич
ОП
28
Зико Бурместер
ЦП
26
Кес Смит
ЦП
27
Ro-Zangelo Daal
ЦФ
57
Sem van Duijn
ЦФ
21
Эрнест Поку
ЦФ
Квик Бойс
1
Paul Van Der Helm
ВР
22
Bart Pronk
ВР
3
Ivailo Staal
ЦЗ
12
T. Bouwman
ЦЗ
16
A. Bensabouh
ЦП
10
L. van Duijn
ЦП
4
J. Kamp
ЦП
32
Jouke Vlieland
ЦП
21
L. Hamann
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
18
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
30
Касиус
6
Коопмейнерс
8
Класи
10
Мейнанс
23
Лахдо
17
Аддаи
9
Пэррот
4-3-1-2
23
25
14
2
15
7
11
6
27
Брувер
24
19
30
Касиус
34
де Вит
34
де Вит
30
Касиус
17
Аддаи
28
Бурместер
28
Бурместер
17
Аддаи
9
Пэррот
26
Смит
26
Смит
9
Пэррот
23
Лахдо
21
Поку
21
Поку
23
Лахдо
2
12
12
2
6
10
10
6
11
21
21
11
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Квик Бойс
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
22
Максим Деккер
ЦЗ
43
Elijah Dijkstra
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Кристиян Белич
ОП
27
Ro-Zangelo Daal
ЦФ
57
Sem van Duijn
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
1
Paul Van Der Helm
ВР
22
Bart Pronk
ВР
3
Ivailo Staal
ЦЗ
16
A. Bensabouh
ЦП
4
J. Kamp
ЦП
32
Jouke Vlieland
ЦП
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
22
Максим Деккер
ЦЗ
43
Elijah Dijkstra
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Кристиян Белич
ОП
27
Ro-Zangelo Daal
ЦФ
57
Sem van Duijn
ЦФ
Остались в запасе
1
Paul Van Der Helm
ВР
22
Bart Pronk
ВР
3
Ivailo Staal
ЦЗ
16
A. Bensabouh
ЦП
4
J. Kamp
ЦП
32
Jouke Vlieland
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Квик Бойс
2
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
4
14
Офсайды
4
0
Количество передач
540
354
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
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31 января, 01:23
1
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30 января, 21:50
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4 : 3
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АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
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