Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
«Ференцварош» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
«АЗ Алкмаар» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
«Ференцварош» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
«АЗ Алкмаар» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025