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Гоу Эхед Иглс - Нордвейк: обзор матча 05 февраля 2025

Гоу Эхед Иглс
05.02.2025, среда, 23:00
Нидерланды. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
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Нордвейк
28' M. Suray
73' D. Rietveld (АГ)
78' G. Fonseca (АГ)
79' R. Marbus
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Гоу Эхед Иглс - Нордвейк
Завершен
Желтая карточка
Evert Linthorst
83'
79'
ГОЛ! 3:1! R. Marbus
ГОЛ в свои ворота! 3:0! Giovanni Fonseca
78'
Замена
Оскар Сивертсен ️️️️➡️️ Якоб Бреум
77'
76'
Замена
R. Marbus ️️️️➡️️ B. Franken
76'
Замена
K. Groot ️️️️➡️️ S. Bosma
ГОЛ в свои ворота! 2:0! D. Rietveld
73'
Замена
Robbin Weijenberg ️️️️➡️️ Оливер Антман
71'
Замена
Милан Смит ️️️️➡️️ Виктор Эдвардсен
71'
69'
Замена
M. El Kharbachi ️️️️➡️️ Virgil Tjin Asjoe
Замена
Калвин Твигт ️️️️➡️️ Энрик Льянсана
66'
Замена
Аске Адельгор ️️️️➡️️ Дин Джеймс
65'
Желтая карточка
Йорис Крамер
58'
57'
Желтая карточка
S. Bosma
ГОЛ! 1:0! Mathis Suray
Пас отдал Энрик Льянсана
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Лука Плогман
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
2
Матс Дейл
(К) ПЗ
21
Энрик Льянсана
ОП
17
Mathis Suray
ЦП
7
Якоб Бреум
ЛВ
19
Оливер Антман
ЦФ
8
Evert Linthorst
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Нордвейк
46
Romero Antonioli
ВР
40
D. Rietveld
ЦЗ
5
Jordi Strooker
ЦЗ
15
Giovanni Fonseca
ЦЗ
26
S. Bosma
ЦП
8
B. Franken
ЦП
11
Virgil Tjin Asjoe
ЦП
10
R. Reemnet
ЦП
9
Jerrel Hak
ЦП
20
Neto
ЦФ
31
Emiel Wendt
(К) ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Jari De Busser
ВР
30
Sven Jansen
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
15
Robbin Weijenberg
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
9
Милан Смит
ЦФ
Нордвейк
1
Bas Schol
ВР
44
Joey Roggeveen
ВР
4
Martijn Vink
ЦЗ
3
Derk Reinders
ЦЗ
17
K. Groot
ЦЗ
12
Vince Alkemade
ЦП
7
Tom van Duin
ЦП
14
M. Bakour
ЦФ
18
R. Marbus
ЦФ
16
M. El Kharbachi
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Плогман
5
Джеймс
4
Крамер
3
Наубер
2
Дейл
21
Льянсана
17
7
Бреум
16
Эдвардсен
8
19
Антман
3-5-2
46
40
5
15
26
11
10
9
8
31
20
5
Джеймс
29
Адельгор
29
Адельгор
5
Джеймс
19
Антман
15
15
19
Антман
21
Льянсана
6
Твигт
6
Твигт
21
Льянсана
7
Бреум
11
Сивертсен
11
Сивертсен
7
Бреум
16
Эдвардсен
9
Смит
9
Смит
16
Эдвардсен
26
17
17
26
8
18
18
8
11
16
16
11
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Нордвейк
22
Jari De Busser
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
1
Bas Schol
ВР
44
Joey Roggeveen
ВР
4
Martijn Vink
ЦЗ
3
Derk Reinders
ЦЗ
12
Vince Alkemade
ЦП
7
Tom van Duin
ЦП
14
M. Bakour
ЦФ
Остались в запасе
22
Jari De Busser
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
Остались в запасе
1
Bas Schol
ВР
44
Joey Roggeveen
ВР
4
Martijn Vink
ЦЗ
3
Derk Reinders
ЦЗ
12
Vince Alkemade
ЦП
7
Tom van Duin
ЦП
14
M. Bakour
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Нордвейк
2
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
6
Офсайды
1
1
Количество передач
693
253
Сейвы
5
5
Точность передач %
88
66
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
Новости команд
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Гоу Эхед Иглс
Нордвейк
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
24 ноября 2017, 18:47
2
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
15 октября 2016, 23:50
1
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
12 октября 2016, 09:44
26
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
1
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
24 ноября 2017, 18:47
2
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
15 октября 2016, 23:50
1
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
12 октября 2016, 09:44
26
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
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Последние матчи
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Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
02.02.2025
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Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
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2 : 1
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Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Гоу Эхед Иглс
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Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
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4 : 2
08.02.2025
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05.02.2025
Нордвейк
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
02.02.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
18.01.2025
Гронинген
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
15.01.2025
Твенте
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05.02.2025
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