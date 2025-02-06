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Бургуан-Жаллье - Реймс: обзор матча 06 февраля 2025

Бургуан-Жаллье
06.02.2025, четверг, 23:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
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Реймс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Бургуан-Жаллье - Реймс
Завершен
ГОЛ! Серхио Акьем
2:3
ГОЛ! Sofiane Atik
2:2
Пенальти не реализован Дзюня Ито
Пенальти не реализован Сами Бен Амар
ГОЛ! Ноа Санги
1:2
ГОЛ! Аурелиу Бута
1:1
Пенальти не реализован Умар Диаките
ГОЛ! C. Bozkurt
1:0
76'
Желтая карточка
Серхио Акьем
73'
Замена
Серхио Акьем ️️️️➡️️ Мамаду Диахон
65'
Замена
Аурелиу Бута ️️️️➡️️ Хироки Секине
57'
Желтая карточка
Хироки Секине
46'
Замена
Джордан ️️️️➡️️ Кеито Накамура
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургуан-Жаллье
1
Ronan Jay
ВР
5
Jimmy Nirlo
(К) ЦЗ
4
Safwan Mbaé
ЦЗ
2
Joris Mendy
ЦЗ
3
Wilson Mendy
ЦЗ
6
Billel Moumen
ЦП
8
Ayoub Ez Zaytouni
ЦП
7
Mathias Imbert
ЦП
10
C. Bozkurt
ЦФ
11
Pierre Kohser
ЦФ
9
Mehdi Moujetzky
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
55
Ноа Санги
ЛЗ
21
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Хироки Секине
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
6
Валентен Атангана
(К) ОП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
17
Кеито Накамура
ЛВ
7
Дзюня Ито
ПВ
22
Умар Диаките
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Бургуан-Жаллье
16
Mustafa Adigüzel
ВР
17
N. Seguin
ЦЗ
13
Matthieu Mainge
ЦП
14
Yanis Mecheri
ЦП
20
Ryan Kada
ЦП
18
Erwan Norde
ЦП
12
Sofiane Atik
ЦП
15
Сами Бен Амар
ЦФ
19
Prince Mombong
ЦФ
Реймс
16
Людовик Бутель
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
23
Аурелиу Бута
ПЗ
86
Zabi
ЦП
72
Амаду Коне
АП
17
Джордан
ЦФ
74
Niama Pape Sissoko
ЦФ
73
I. Orazi
ЦФ
4-3-3
1
5
2
3
4
6
8
7
9
11
10
3-2-3-2
20
Оллеро
3
Секине
21
Кипр
55
Санги
24
Гбане
6
Атангана
7
Ито
67
Диахон
17
Накамура
30
Финн
22
Диаките
67
Диахон
18
Акьем
18
Акьем
67
Диахон
3
Секине
23
Бута
23
Бута
3
Секине
17
Накамура
17
Джордан
17
Джордан
17
Накамура
Остались в запасе
Бургуан-Жаллье
Реймс
16
Mustafa Adigüzel
ВР
17
N. Seguin
ЦЗ
13
Matthieu Mainge
ЦП
14
Yanis Mecheri
ЦП
20
Ryan Kada
ЦП
18
Erwan Norde
ЦП
12
Sofiane Atik
ЦП
15
Сами Бен Амар
ЦФ
19
Prince Mombong
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
86
Zabi
ЦП
72
Амаду Коне
АП
74
Niama Pape Sissoko
ЦФ
73
I. Orazi
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
16
Mustafa Adigüzel
ВР
17
N. Seguin
ЦЗ
13
Matthieu Mainge
ЦП
14
Yanis Mecheri
ЦП
20
Ryan Kada
ЦП
18
Erwan Norde
ЦП
12
Sofiane Atik
ЦП
15
Сами Бен Амар
ЦФ
19
Prince Mombong
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
86
Zabi
ЦП
72
Амаду Коне
АП
74
Niama Pape Sissoko
ЦФ
73
I. Orazi
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Бургуан-Жаллье - Реймс
2
Всего ударов по воротам
2
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
7
10
Офсайды
4
0
Количество передач
250
500
Сейвы
4
1
Точность передач %
63
82
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
0
7
Информация о матче
Стадион:
Stade Pierre Rajon, Bourgoin-Jallieu
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Реймс
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1 : 1
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