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Страсбур - Анжер: обзор матча 05 февраля 2025

Страсбур
05.02.2025, среда, 22:45
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
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Анжер
13' Ф. Лемарешаль
2' Э. Леполь
15' Э. Леполь
76' Ф. Эль-Мелали
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Страсбур - Анжер
Завершен
88'
Замена
Жан-Эде Аолу ️️️️➡️️ Пьеррик Капелле
Замена
Zoumana Diallo ️️️️➡️️ Самуэль Амо-Амейав
80'
80'
Замена
Ибраима Ньян ️️️️➡️️ Эстебан Леполь
76'
ГОЛ! 1:3! Фарид Эль-Мелали
Пас отдал Харис Белькебла
75'
Замена
Фарид Эль-Мелали ️️️️➡️️ Джим Аллевина
75'
Замена
Харис Белькебла ️️️️➡️️ Яссин Белхдим
74'
Замена
Жордан Лефор ️️️️➡️️ Лилиан Рао-Лисоа
Желтая карточка
Исмаэль Дукуре
59'
Замена
Валентин Барко ️️️️➡️️ Феликс Лемарешаль
57'
Замена
Хабиб Диарра ️️️️➡️️ Абдул Уаттара
46'
Замена
Эндрю Омобамиделе ️️️️➡️️ Абакар Силла
46'
Замена
Себастьян Нанаси ️️️️➡️️ Райан Месси
46'
32'
Желтая карточка
Лилиан Рао-Лисоа
15'
ГОЛ! 1:2! Эстебан Леполь
Пас отдал Лилиан Рао-Лисоа
ГОЛ! 1:1! Феликс Лемарешаль
Пас отдал Андрей Сантос
13'
2'
ГОЛ! 0:1! Эстебан Леполь
Пас отдал Яссин Белхдим
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Абакар Силла
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
8
Андрей Сантос
(К) ОП
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
47
Райан Месси
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
7
Диегу Морейра
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К) ЛП
18
Джим Аллевина
ЛП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Химад Абделли
АП
20
Зинедин Ферхат
ПП
19
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
32
Валентин Барко
ЛЗ
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Папе Дьонг
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
20
Самир Эль-Мурабе
ЦП
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
18
Zoumana Diallo
ЦФ
Анжер
30
Яхья Фофана
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Marius Courcoul
ЦЗ
6
Жан-Эде Аолу
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
17
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Юнссон
5
Силла
29
Дукуре
22
Дуэ
8
Сантос
6
Лемарешаль
7
Морейра
42
Уаттара
27
Амо-Амейав
14
Мара
47
Месси
4-4-1-1
16
Зинга
25
Бамба
27
Рао-Лисоа
24
Бьюмла
26
Анен
20
Ферхат
15
Капелле
14
Белхдим
18
Аллевина
10
Абделли
19
Леполь
6
Лемарешаль
32
Барко
32
Барко
6
Лемарешаль
5
Силла
2
Омобамиделе
2
Омобамиделе
5
Силла
42
Уаттара
19
Диарра
19
Диарра
42
Уаттара
47
Месси
15
Нанаси
15
Нанаси
47
Месси
27
Амо-Амейав
18
18
27
Амо-Амейав
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
21
Лефор
27
Рао-Лисоа
15
Капелле
6
Аолу
6
Аолу
15
Капелле
14
Белхдим
93
Белькебла
93
Белькебла
14
Белхдим
19
Леполь
7
Ньян
7
Ньян
19
Леполь
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
18
Аллевина
Остались в запасе
Страсбур
Анжер
1
Джордже Петрович
ВР
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
17
Папе Дьонг
ОП
20
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
30
Яхья Фофана
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
5
Marius Courcoul
ЦЗ
17
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
17
Папе Дьонг
ОП
20
Самир Эль-Мурабе
ЦП
Остались в запасе
30
Яхья Фофана
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
5
Marius Courcoul
ЦЗ
17
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Страсбур - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
11
6
Офсайды
1
3
Количество передач
746
332
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Информация о матче
Главный судья:
Wattellier, Eric, France
Стадион:
Стад де ла Мено
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Франция. Лига 1, 20 тур
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Страсбур
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Страсбур
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Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 1
19.01.2025
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
0 : 2
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