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Расписание матчей
Франция. Кубок
Канн - Див-Кабур
Канн - Див-Кабур: обзор матча 05 февраля 2025
Канн
05.02.2025, среда, 22:45
Франция. Кубок, 1/8 финала
5 : 3
Завершен
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«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
7 февраля, 08:15
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
7 февраля, 08:15
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5 : 3
05.02.2025
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Франция. Кубок, 1/16 финала
Канн
2 : 1
15.01.2025
Лорьян
Франция. Кубок, 1/16 финала
Див-Кабур
1 : 0
14.01.2025
Ле-Пюи
Франция. Кубок, 1/8 финала
Канн
5 : 3
05.02.2025
Див-Кабур
Франция. Кубок, 1/16 финала
Канн
2 : 1
15.01.2025
Лорьян
Франция. Кубок, 1/8 финала
Канн
5 : 3
05.02.2025
Див-Кабур
Франция. Кубок, 1/16 финала
Див-Кабур
1 : 0
14.01.2025
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