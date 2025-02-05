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Стад Брьошен - Ницца: обзор матча 05 февраля 2025

Стад Брьошен
05.02.2025, среда, 22:45
Франция. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
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Ницца
88' H. Boudin
90+7' H. Boudin
55' Т. Луше
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Стад Брьошен - Ницца
Завершен
ГОЛ! 2:1! Hugo Boudin
90' +7
Желтая карточка
Julien Benhaim
90'
ГОЛ! 1:1! Hugo Boudin
88'
Замена
Julien Benhaim ️️️️➡️️ James Le Marer
86'
86'
Замена
Танги Н'Домбеле ️️️️➡️️ Софьян Диоп
85'
Замена
Юссуфа Мукоко ️️️️➡️️ Гаэтан Лаборд
78'
Замена
Бадредин Буанани ️️️️➡️️ Мохамед-Али Чо
Замена
Mathéo Ntumi ️️️️➡️️ Christian Konan
67'
Замена
Leo Rouille ️️️️➡️️ Stan Janno
67'
67'
Замена
Мельвен Бар ️️️️➡️️ Жонатан Клосс
67'
Замена
Хишам Будауи ️️️️➡️️ Али Абди
55'
ГОЛ! 0:1! Том Луше
Пас отдал Софьян Диоп
41'
Желтая карточка
Жонатан Клосс
Желтая карточка
Aimeric Gomis-Maillard
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стад Брьошен
1
Franck L'Hostis
ВР
2
Christophe Kerbrat
ЦЗ
4
Benjamin Angoua
ЦЗ
7
James Le Marer
(К) ЦЗ
3
Madigoundo Diakite
ЦЗ
5
Hugo Boudin
ЦЗ
8
Artur Zakharyan
ЦП
6
Léo Yobé
ЦП
10
Stan Janno
ЦФ
9
Aimeric Gomis-Maillard
ЦФ
11
Christian Konan
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
64
Мойзе Бомбито
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Батист Сантамария
ОП
20
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
(К) АП
24
Гаэтан Лаборд
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Стад Брьошен
16
Gabin Le Normand
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
12
Leo Rouille
ЦЗ
17
Yacine Ahjaou
ЦП
13
Boubacar Diakhaby
ЦП
18
Florian Beurel
ЦП
19
Julien Benhaim
ЦФ
20
Mathéo Ntumi
ЦФ
15
Jhon Balzan
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
19
Бадредин Буанани
ПВ
13
Victor Orakpo
ЦФ
15
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-2-2-3
1
7
3
5
4
2
8
6
11
9
10
3-3-1-1-2
31
Дюпе
33
Менди
5
Абдельмонем
64
Бомбито
92
Клосс
28
Сантамария
2
Абди
20
Луше
10
Диоп
25
Чо
24
Лаборд
10
12
12
10
7
19
19
7
11
20
20
11
92
Клосс
26
Бар
26
Бар
92
Клосс
2
Абди
6
Будауи
6
Будауи
2
Абди
10
Диоп
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
10
Диоп
25
Чо
19
Буанани
19
Буанани
25
Чо
24
Лаборд
15
Мукоко
15
Мукоко
24
Лаборд
Остались в запасе
Стад Брьошен
Ницца
16
Gabin Le Normand
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
17
Yacine Ahjaou
ЦП
13
Boubacar Diakhaby
ЦП
18
Florian Beurel
ЦП
15
Jhon Balzan
ЦФ
1
Марцин Булка
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Gabin Le Normand
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
17
Yacine Ahjaou
ЦП
13
Boubacar Diakhaby
ЦП
18
Florian Beurel
ЦП
15
Jhon Balzan
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Стад Брьошен - Ницца
2
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
11
Нарушения
9
12
Офсайды
1
2
Количество передач
311
505
Сейвы
2
1
Точность передач %
64
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Stade Fred-Aubert, Saint-Brieuc
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2 : 1
05.02.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
1 : 1
02.02.2025
Ницца
Лига Европы, 8 тур
Ницца
1 : 1
30.01.2025
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Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
2 : 0
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30.01.2025
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Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
2 : 0
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