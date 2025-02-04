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Лилль - Дюнкерк: обзор матча 04 февраля 2025

Лилль
04.02.2025, вторник, 21:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
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Дюнкерк
85' А. Гомеш
90+6' К. Теян
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Лилль - Дюнкерк
Завершен
ГОЛ! Ewen Jaouen
4:5
Пенальти не реализован Бенжамин Андре
ГОЛ! C. Senneville
4:4
ГОЛ! Чуба Акпом
4:3
ГОЛ! Anto Sekongo
3:3
Пенальти не реализован Хакон Арнар Харальдссон
ГОЛ! Alec Georgen
3:2
Пенальти не реализован Александро
ГОЛ! Опа Санганте
3:1
ГОЛ! Андре Гомеш
3:0
ГОЛ! Митчел Баккер
2:0
Пенальти не реализован Enzo Bardeli
Пенальти не реализован Гаэтан Курте
ГОЛ! Этан Мбаппе
1:0
90' +7
Желтая карточка
Кай Теян
90' +6
ГОЛ! 1:1! Кай Теян
Пас отдал Фелипе Абнер
Замена
Айюб Буадди ️️️️➡️️ Джонатан Дэвид
90' +1
ГОЛ! 1:0! Андре Гомеш
Пас отдал Джонатан Дэвид
85'
76'
Желтая карточка
C. Senneville
76'
Замена
C. Senneville ️️️️➡️️ Натан Скитта
Замена
Андре Гомеш ️️️️➡️️ Нгал'айель Мукау
71'
Желтая карточка
Хакон Арнар Харальдссон
65'
Замена
Чуба Акпом ️️️️➡️️ Реми Кабелла
63'
Замена
Этан Мбаппе ️️️️➡️️ Осаме Сахрауи
63'
60'
Замена
Gessime Yassine ️️️️➡️️ Muhannad Al Saad
60'
Замена
Гаэтан Курте ️️️️➡️️ Yacine Bammou
60'
Замена
Кай Теян ️️️️➡️️ Marco Essimi
59'
Желтая карточка
Опа Санганте
Желтая карточка
Александро
59'
46'
Замена
Enzo Bardeli ️️️️➡️️ Malick Diop
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Реми Кабелла
АП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Дюнкерк
1
Ewen Jaouen
ВР
4
Фелипе Абнер
ЛАЗ
5
Опа Санганте
(К) ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
8
Marco Essimi
ЦП
3
Geoffrey Kondo
ЦП
7
Muhannad Al Saad
ЦП
11
Anto Sekongo
ЦП
6
Malick Diop
ЦП
10
Натан Скитта
АП
9
Yacine Bammou
ЦФ
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
13
Isaac Cossier
ЦЗ
26
Андре Гомеш
ЦП
29
Этан Мбаппе
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
12
Younes Lachaab
ЦФ
24
Чуба Акпом
ЦФ
Дюнкерк
16
Ибрахим Коне
ВР
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
20
Enzo Bardeli
ЦП
15
Максенс Ривера
ПВ
12
Alexi Pitu
ЦФ
13
C. Senneville
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
14
Gessime Yassine
ЦФ
19
Кай Теян
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Манноне
20
Баккер
4
Александро
18
Диаките
12
Менье
17
Мукау
7
Харальдссон
21
Андре
11
Сахрауи
10
Кабелла
9
Дэвид
2-1-5-1-1
1
5
Санганте
2
4
Абнер
8
7
11
6
3
10
Скитта
9
17
Мукау
26
Гомеш
26
Гомеш
17
Мукау
11
Сахрауи
29
Мбаппе
29
Мбаппе
11
Сахрауи
9
Дэвид
32
Буадди
32
Буадди
9
Дэвид
10
Кабелла
24
Акпом
24
Акпом
10
Кабелла
6
20
20
6
10
Скитта
13
13
10
Скитта
9
18
Курте
18
Курте
9
7
14
14
7
8
19
Теян
19
Теян
8
Остались в запасе
Лилль
Дюнкерк
30
Лукас Шевалье
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
13
Isaac Cossier
ЦЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
12
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Ибрахим Коне
ВР
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
15
Максенс Ривера
ПВ
12
Alexi Pitu
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукас Шевалье
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
13
Isaac Cossier
ЦЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
12
Younes Lachaab
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахим Коне
ВР
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
15
Максенс Ривера
ПВ
12
Alexi Pitu
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лилль - Дюнкерк
2
3
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
10
Офсайды
7
4
Количество передач
584
402
Сейвы
0
6
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо (Шатне-Малабри)
Стадион:
Пьер Моруа
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