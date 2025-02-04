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Труа - Брест: обзор матча 04 февраля 2025

Труа
04.02.2025, вторник, 21:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
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Брест
55' У. Маньетти (АГ)
49' И. Салах
90+2' А. Сима
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Труа - Брест
Завершен
90' +2
ГОЛ! 1:2! Абдалла Сима
Пас отдал Матиас Лаж
89'
Желтая карточка
Сумаила Кулибали
Замена
Хавьер Шавалерен ️️️️➡️️ Юссуф М'Чангама
86'
Замена
Paolo Gozzi Iweru ️️️️➡️️ Исмаэль Бура
85'
80'
Замена
Абдалла Сима ️️️️➡️️ Ромен Февр
Замена
Jaures Assoumou ️️️️➡️️ Рафики Саид
78'
78'
Замена
Массадио Айдара ️️️️➡️️ Justin Bourgault
Замена
Николя де Превилль ️️️️➡️️ Мартен Аделин
72'
69'
Замена
Пьер Лис-Мелу ️️️️➡️️ Эдимилсон Фернандес
69'
Замена
Матиас Лаж ️️️️➡️️ Камори Думбия
69'
Замена
Людовик Ажорк ️️️️➡️️ Мама Бальде
ГОЛ в свои ворота! 1:1! Уго Маньетти
55'
49'
ГОЛ! 0:1! Ибрахим Салах
Пас отдал Ромен Февр
47'
Желтая карточка
Justin Bourgault
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
6
Adrien Monfray
(К) ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
24
Мартен Аделин
ЦП
21
Cyriaque Irié
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
11
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
18
Justin Bourgault
ЦЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
8
Уго Маньетти
(К) ЦП
9
Камори Думбия
АП
34
Ибрахим Салах
ЛВ
21
Ромен Февр
ПВ
14
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Труа
23
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
12
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Папе Ибну Ба
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
13
Mathys Detourbet
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
22
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
20
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
26
Матиас Лаж
ПВ
17
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
4-4-1-1
16
Леметр
14
Бура
4
Диас
6
17
Мендес
24
Аделин
10
М'Чангама
42
21
8
Диоп
11
Саид
3-2-1-3-1
30
Кудер
18
44
Кулибали
6
Фернандес
12
Зогбе
25
Ле Кардинал
8
Маньетти
14
Бальде
9
Думбия
34
Салах
21
Февр
14
Бура
23
23
14
Бура
10
М'Чангама
7
Шавалерен
7
Шавалерен
10
М'Чангама
11
Саид
15
15
11
Саид
24
Аделин
12
де Превилль
12
де Превилль
24
Аделин
18
22
Айдара
22
Айдара
18
6
Фернандес
20
Лис-Мелу
20
Лис-Мелу
6
Фернандес
9
Думбия
26
Лаж
26
Лаж
9
Думбия
21
Февр
17
Сима
17
Сима
21
Февр
14
Бальде
19
Ажорк
19
Ажорк
14
Бальде
Остались в запасе
Труа
Брест
12
Тьерно Бальде
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Папе Ибну Ба
ЦФ
13
Mathys Detourbet
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
12
Тьерно Бальде
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Папе Ибну Ба
ЦФ
13
Mathys Detourbet
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Труа - Брест
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
6
12
Офсайды
8
1
Количество передач
332
633
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Stade de l'Aube, Troyes
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