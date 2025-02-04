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«Лион» выкупил двух игроков за 12+ миллионов
АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» согласовал первый летний трансфер
Раскрыты три трансферные цели «Манчестер Сити» на лето
В «Труа» подтвердили интерес «Спартака» к лучшему бомбардиру команды
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
Лига 1. «ПСЖ» победил «Брест» (5:2), у Дембеле хет-трик во 2-м матче подряд
«Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025
«Манчестер Сити» – «Реал» и другие пары стыкового раунда Лиги чемпионов
Все результаты 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов