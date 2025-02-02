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Спартак - Астана: обзор матча 02 февраля 2025

Спартак
02.02.2025, воскресенье, 15:30
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
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Астана
21' Д. Хлусевич
30' Н. Чернов
53' Х. Медина
56' Д. Зорин
10' А. Аманович
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Спартак - Астана
Завершен
Замена
Манфред Угальде ️️️️➡️️ Миенти Абена
66'
Замена
Тео Бонгонда ️️️️➡️️ Даниил Зорин
66'
Замена
Маркиньос ️️️️➡️️ Антон Зиньковский
66'
Замена
Эсекьель Барко ️️️️➡️️ Хесус Медина
66'
Замена
Наиль Умяров ️️️️➡️️ Михаил Игнатов
66'
Замена
Кристофер Мартинс ️️️️➡️️ Роман Зобнин
66'
Замена
Руслан Литвинов ️️️️➡️️ Данил Пруцев
66'
Замена
Олег Рябчук ️️️️➡️️ Рикарду Мангаш
66'
Замена
Алексис Дуарте ️️️️➡️️ Никита Чернов
66'
Замена
Даниил Денисов ️️️️➡️️ Даниил Хлусевич
66'
ГОЛ! 4:1! Даниил Зорин
Пас отдал Антон Зиньковский
56'
ГОЛ! 3:1! Хесус Медина
53'
46'
Замена
Йосип Чондрич ️️️️➡️️ Мухамеджан Сейсен
Замена
Александр Довбня ️️️️➡️️ Александр Максименко
46'
ГОЛ! 2:1! Никита Чернов
Пас отдал Антон Зиньковский
30'
ГОЛ! 1:1! Даниил Хлусевич
Пас отдал Антон Зиньковский
21'
10'
ГОЛ! 0:1! Алекса Аманович
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
29
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
22
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
77
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
97
Нурали Жаксылык
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Спартак
86
Илья Тихомиров
ВР
16
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
68
Руслан Литвинов
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
60
Абдулло Джебов
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
8
Маркиньос
ЛВ
77
Тео Бонгонда
ПВ
93
Артем Быковский
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Астана
80
Арман Кенесов
АП
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ннамди Аханону
ЦФ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
29
Мангаш
14
Абена
23
Чернов
82
Хлусевич
47
Зобнин
25
Пруцев
17
Зиньковский
28
Зорин
19
Медина
22
Игнатов
3-2-3-2
74
Сейсен
4
Быстров
5
Казуколовас
45
Аманович
6
Вороговский
10
Томасов
21
Астанов
7
Эбонг
97
Жаксылык
81
Каримов
77
Грипши
98
Максименко
16
Довбня
16
Довбня
98
Максименко
29
Мангаш
2
Рябчук
2
Рябчук
29
Мангаш
23
Чернов
4
Дуарте
4
Дуарте
23
Чернов
82
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
82
Хлусевич
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
25
Пруцев
68
Литвинов
68
Литвинов
25
Пруцев
22
Игнатов
18
Умяров
18
Умяров
22
Игнатов
19
Медина
5
Барко
5
Барко
19
Медина
17
Зиньковский
8
Маркиньос
8
Маркиньос
17
Зиньковский
28
Зорин
77
Бонгонда
77
Бонгонда
28
Зорин
14
Абена
9
Угальде
9
Угальде
14
Абена
74
Сейсен
93
Чондрич
93
Чондрич
74
Сейсен
Остались в запасе
Спартак
Астана
86
Илья Тихомиров
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
60
Абдулло Джебов
ЦП
93
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
80
Арман Кенесов
АП
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ннамди Аханону
ЦФ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
86
Илья Тихомиров
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
60
Абдулло Джебов
ЦП
93
Артем Быковский
ЦФ
Остались в запасе
80
Арман Кенесов
АП
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ннамди Аханону
ЦФ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Спартак - Астана
Информация о матче
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