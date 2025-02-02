Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ
Экс-советник Федуна оценил сумму трансфера Гарсии
«Зенит» отказал фанатам в чартерном рейсе до Абу-Даби
Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ
Экс-советник Федуна оценил сумму трансфера Гарсии
«Зенит» отказал фанатам в чартерном рейсе до Абу-Даби
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча АПОЭЛ – «Астана», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года