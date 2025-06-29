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Перу. Лига 1
АДТ - Комерсиантес Унидос
АДТ - Комерсиантес Унидос: обзор матча 29 июня 2025
АДТ
29.06.2025, воскресенье, 00:00
Перу. Лига 1, 19 тур
- : -
Не начался
Комерсиантес Унидос
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Статистика матча АДТ - Комерсиантес Унидос
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Блокированные удары
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
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