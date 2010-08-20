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Судьи
Главный судья:
Вячеслав Харламов (Москва)
Помощники:
И. Зарипов (Ленинградская область), В. Волков (Москва)

Ростов - Спартак-Нальчик

20.08.2010, Пятница, 21:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ Плюс Наш футбол" - 20:40 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 18 тур Ростов - Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-Лига 2010
4 тур
3 апреля, суббота 18:30 Спартак-Нальчик 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 14:00 Спартак-Нальчик 1:0 Ростов
9 тур
16 мая, суббота 16:30 Ростов 1:1 Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 20:00 Ростов 0:1 Спартак-Нальчик
11 тур
26 мая, суббота 18:00 Спартак-Нальчик 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
31 июля, понедельник 00:00 Ростов 2:1 Спартак-Нальчик
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Спартак-Нальчик 3:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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