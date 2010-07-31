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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
В.Дроздов, Д.Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)

Зенит - Рубин

31.07.2010, Суббота, 16:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 15:40 (прямая); "Первый" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 15 тур Зенит - Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Рубин 0:0 Зенит
15 тур
25 июля, суббота 18:45 Зенит 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Рубин 4:1 Зенит
3 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Зенит 1:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 19:30 Рубин 1:4 Зенит
10 тур
20 мая, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Рубин 3:0 Зенит
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 20:00 Зенит 0:1 Рубин
13 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Рубин 1:1 Зенит
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Зенит 4:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Рубин 1:2 Зенит
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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