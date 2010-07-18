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Судьи
Главный судья:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
А. Лагун (Санкт-Петербург), И. Лапидус (Элиста)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)

Локомотив - Алания

18.07.2010, Воскресенье, 20:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 13 тур Локомотив - Алания-Д
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 00:00 Алания 0:0 Локомотив
12 тур
18 июня, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
12 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Алания
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Алания 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
25 сентября, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Алания
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Алания 3:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
6 ноября, среда 00:00 Алания 1:1 Локомотив
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 Алания
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Локомотив
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Алания
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Алания 0:0 Локомотив
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Локомотив 1:0 Алания
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Алания 0:2 Локомотив
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Алания
Чемпионат России 1998
27 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Алания 1:2 Локомотив
12 тур
17 июня, среда 00:00 Локомотив 0:0 Алания
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Алания
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Алания 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
29 тур
29 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Алания
12 тур
15 мая, среда 00:00 Алания 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Алания
8 тур
24 мая, среда 00:00 Алания 0:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
16 тур
20 июля, среда 00:00 Алания 1:1 Локомотив
9 тур
27 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:0 Алания
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Локомотив
12 тур
17 мая, понедельник 00:00 Локомотив 0:2 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 11 тур
29 июня, понедельник 00:00 Алания 0:0 Локомотив
Первый этап, 4 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 0:3 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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