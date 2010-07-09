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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
О. Целовальников (Астрахань), А. Малородов (Саратов)

Ростов - Спартак

09.07.2010, Пятница, 21:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш футбол" - 20:45 (прямая трансляция), "Россия-2" - 20:20 (прямая трансляция) Россия. Премьер-Лига, 12 тур Ростов - Спартак Молодежные команды: 0 - 3
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 5:1 Ростов
13 тур
11 июля, суббота 21:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Спартак 3:0 Ростов
15 тур
1 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Ростов 3:4 Спартак
14 тур
5 августа, суббота 00:00 Спартак 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 Ростов
12 тур
19 мая, среда 00:00 Ростов 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Ростов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Ростов 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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