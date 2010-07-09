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Судьи
Главный судья:
Вячеслав Харламов (Москва)
Помощники:
Т. Калугин, В. Кулагин (оба - Москва)

Алания - Зенит

09.07.2010, Пятница, 18:45 мск Владикавказ, стадион Спартак Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш футбол" - 18:30 (прямая трансляция) Россия. Премьер-Лига, 12 тур Алания-Д - Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Зенит 3:1 Алания
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Алания 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Алания 0:3 Зенит
15 тур
7 июля, среда 00:00 Зенит 3:2 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Зенит 2:1 Алания
12 тур
11 июня, среда 00:00 Алания 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
24 июля, среда 00:00 Алания 1:0 Зенит
13 тур
2 июля, вторник 00:00 Зенит 2:1 Алания
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Зенит 3:0 Алания
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Алания 2:0 Зенит
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
10 тур
26 мая, пятница 00:00 Алания 1:0 Зенит
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Зенит 2:2 Алания
15 тур
7 июля, среда 00:00 Алания 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Алания
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Алания 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
20 тур
30 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Алания 0:2 Зенит
Чемпионат России 1996
24 тур
3 сентября, вторник 00:00 Зенит 1:0 Алания
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Алания 3:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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