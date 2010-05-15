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Судьи
Главный судья:
Вячеслав Попов (Екатеринбург)
Помощники:
А. Глот (Ярославль), И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
А. Спирин (Москва)

Динамо - Алания

15.05.2010, Суббота, 18:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая) "Россия 2" 17:55 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 11 тур Динамо - Алания-Д
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 00:00 Алания 2:4 Динамо
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Алания
12 тур
19 мая, среда 00:00 Алания 4:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Алания
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Динамо 0:1 Алания
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Алания 1:2 Динамо
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Алания 3:3 Динамо
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Динамо 2:0 Алания
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Динамо 4:2 Алания
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Алания
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Алания 5:1 Динамо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Алания
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 Алания 2:2 Динамо
Чемпионат России 1997
27 тур
13 сентября, суббота 00:00 Алания 0:1 Динамо
10 тур
17 мая, суббота 00:00 Динамо 1:0 Алания
Чемпионат России 1996
21 тур
20 июля, суббота 00:00 Алания 4:2 Динамо
4 тур
24 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Алания
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Алания 2:0 Динамо
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Алания
Чемпионат России 1994
21 тур
26 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Алания
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Алания 1:1 Динамо
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 Динамо
4 тур
27 марта, суббота 00:00 Динамо 2:2 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Динамо 3:1 Алания
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Алания 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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