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Судьи
Главный судья:
Юрий Баскаков (Москва)
Помощники:
А. Аверьянов, И. Барышников (оба - Москва)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)

Сатурн - Томь

11.05.2010, Вторник, 16:00 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 10 тур Сатурн - Томь
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
3 октября, суббота 11:45 Томь 3:1 Сатурн
10 тур
23 мая, суббота 14:00 Сатурн 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
13 сентября, суббота 17:00 Сатурн 2:0 Томь
7 тур
27 апреля, воскресенье 13:30 Томь 0:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
21 июля, суббота 16:30 Сатурн 0:0 Томь
3 тур
31 марта, суббота 15:00 Томь 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
24 сентября, воскресенье 00:00 Сатурн 2:1 Томь
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Томь 0:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Томь 0:3 Сатурн
7 тур
30 апреля, суббота 17:00 Сатурн 0:2 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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