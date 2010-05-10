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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Д. Мосякин, А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
И. Синер (Омск)

Амкар-Пермь - Зенит

10.05.2010, Понедельник, 16:15 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 10 тур Амкар-Пермь - Зенит
Россия. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
21 апреля, среда 17:00 Амкар-Пермь 0:0
(2:4)п		 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 2:4 Зенит
4 тур
12 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:1 Зенит
14 тур
19 июля, суббота 20:00 Зенит 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
28 июля, суббота 14:00 Зенит 0:0 Амкар-Пермь
4 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
28 августа, понедельник 00:00 Зенит 2:0 Амкар-Пермь
2 тур
26 марта, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Зенит
14 тур
2 июля, суббота 20:00 Зенит 5:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
4 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:0 Амкар-Пермь
6 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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