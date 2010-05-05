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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
В. Дроздов, А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)

Крылья Советов - Алания

05.05.2010, Среда, 16:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:25 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 9 тур Крылья Советов - Алания-Д
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 00:00 Алания 2:0 Крылья Советов
1 тур
12 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Алания 1:4 Крылья Советов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 4:2 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
16 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Алания 1:4 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Алания 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Алания 4:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 0:3 Алания
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Алания 5:0 Крылья Советов
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:2 Алания
Чемпионат России 1997
21 тур
2 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
4 тур
5 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:3 Алания
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Алания 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
13 тур
28 июня, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Алания
Чемпионат России 1994
23 тур
11 сентября, воскресенье 00:00 Алания 0:0 Крылья Советов
13 тур
18 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
Чемпионат России 1993
21 тур
20 июля, вторник 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
5 тур
3 апреля, суббота 00:00 Алания 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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