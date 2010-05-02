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Судьи
Главный судья:
Альмир Каюмов (Москва)
Помощники:
С. Барабаш (Ставрополь), О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
А. Маляров (Москва)

Сатурн - Зенит

02.05.2010, Воскресенье, 14:00 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "НТВ+ Онлайн" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 8 тур Сатурн - Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 17:15 Сатурн 2:2 Зенит
2 тур
22 марта, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
29 октября, среда 19:00 Зенит 2:2 Сатурн
6 тур
19 апреля, суббота 18:00 Сатурн 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Сатурн 0:1 Зенит
1 тур
11 марта, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Сатурн
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 14 марта, среда 19:00 Сатурн 1:1 Зенит
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 14:30 Зенит 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Сатурн 0:0 Зенит
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Сатурн 0:0 Зенит
10 тур
28 мая, суббота 20:00 Зенит 1:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
31 октября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:3 Зенит
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Зенит 2:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Сатурн 1:3 Зенит
1 тур
15 марта, суббота 00:00 Зенит 2:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Сатурн 1:2 Зенит
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Зенит 1:2 Сатурн
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Сатурн 2:2 Зенит
4 тур
7 апреля, суббота 00:00 Зенит 2:1 Сатурн
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Сатурн
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Сатурн 1:0 Зенит
Чемпионат России 1999
24 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Сатурн 1:0 Зенит
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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