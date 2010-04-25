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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Д. Мосякин, А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)

Ростов - Алания

25.04.2010, Воскресенье, 20:45 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 7 тур Ростов - Алания-Д
Россия. Первый дивизион 2008
39 тур
14 октября, вторник 19:00 Ростов 3:2 Алания
19 тур
24 июня, вторник 18:00 Алания 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Ростов 1:0 Алания
10 тур
28 мая, суббота 00:00 Алания 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Алания
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Алания 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
20 сентября, суббота 00:00 Алания 1:0 Ростов
6 тур
23 апреля, среда 00:00 Ростов 3:1 Алания
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 Алания
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Алания 2:1 Ростов
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Алания 3:0 Ростов
14 тур
24 июня, воскресенье 00:00 Ростов 3:0 Алания
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Алания 2:0 Ростов
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Ростов 0:1 Алания
Чемпионат России 1999
18 тур
28 сентября, вторник 00:00 Ростов 4:2 Алания
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ростов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Ростов 1:0 Алания
15 тур
1 июля, среда 00:00 Алания 0:1 Ростов
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Алания 0:0 Ростов
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:0 Алания
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 Алания 3:2 Ростов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:2 Алания
Чемпионат России 1995
25 тур
16 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Алания
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Алания 4:1 Ростов
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Ростов 3:3 Алания
14 тур
9 июня, среда 00:00 Алания 3:0 Ростов
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Ростов
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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