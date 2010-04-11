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Судьи
Главный судья:
Вячеслав Попов (Екатеринбург)
Помощники:
В. Семенов (Гатчина), И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)

Алания - ЦСКА

11.04.2010, Воскресенье, 16:15 мск Владикавказ, стадион Спартак Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 5 тур Алания-Д - ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 ЦСКА 4:3 Алания
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Алания 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Алания 1:4 ЦСКА
8 тур
24 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Алания
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
5 тур
30 марта, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Алания
Чемпионат России 2001
20 тур
4 августа, суббота 00:00 Алания 0:0 ЦСКА
6 тур
18 апреля, среда 00:00 ЦСКА 3:0 Алания
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
12 тур
13 июня, вторник 00:00 ЦСКА 0:1 Алания
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 ЦСКА 4:1 Алания
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
6 тур
2 мая, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Алания
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Алания 3:0 ЦСКА
2 тур
22 марта, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
14 тур
3 июля, среда 00:00 Алания 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Алания
3 тур
4 июля, вторник 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Алания
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Алания 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Алания 2:0 ЦСКА
11 тур
13 мая, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Алания
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:4 Алания
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Алания 2:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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