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Ливерпуль - Рединг

13.01.2010, Среда, 22:45 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Кубок, 1/32 финала , повторный матч Ливерпуль - Рединг
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
2 января, суббота 20:15 Рединг 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
30 тур
15 марта, суббота 18:00 Ливерпуль 2:1 Рединг
16 тур
8 декабря, суббота 20:15 Рединг 3:1 Ливерпуль
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