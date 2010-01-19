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Аккрингтон Стэнли - Гиллинхэм

19.01.2010, Вторник, 22:45 мск Аккрингтон, стадион Хам Англия. Кубок, 1/32 финала Аккрингтон Стэнли - Гиллинхэм
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