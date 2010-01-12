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Дерби Каунти - Миллуолл

12.01.2010, Вторник, 22:45 мск Дерби, стадион Прайд Парк Англия. Кубок, 1/32 финала , повторный матч Дерби Каунти - Миллуолл
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
2 января, суббота 18:00 Миллуолл 1:1 Дерби Каунти
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